Mourning Rituals of Crow: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಸಾವಿನ ಶೋಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಾನವರಂತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಶೋಕಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ
ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವು ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಯೋಚಿಸುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾಗೆ ಸತ್ತಾಗ, ಅದರ ಸಹಚರರು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕೂಗು ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವೂ ಆಗಿದೆ.
ಕಾಗೆಯ ಶೋಕಾಚರಣೆ
ಒಂದು ಕಾಗೆ ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಗೆಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಾವಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೃತ ಸಂಗಾತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ‘crow wake’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ಧ
ಕಾಗೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಂತಹ ಸಾವಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವು ಸತ್ತ ಸಂಗಾತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಸಹಚರರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದು. ಪರಭಕ್ಷಕ ಬೆಕ್ಕು ಅಥವಾ ನಾಯಿಯಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವು ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ಇಡೀ ಗುಂಪಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. .
ಮಾನವನಂತಹ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಗೆಗಳು
ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕ ಜಾನ್ ಮಾರ್ಜ್ಲಫ್ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಗೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮೆದುಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಗೆಗಳು ಸತ್ತ ಸಹಚರರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.