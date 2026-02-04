ಮೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವೈರಲ್ ನಗುವಿನ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ರಾಜಾ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಈತ ಡ್ರೈವರ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಡ್ಡು 0009' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಮೀಮ್ಸ್​ ಫೇಮಸ್​ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿ ಬೋರ್​ ಹೊಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಲ್ಸ್​, ಮೀಮ್ಸ್​ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಗುಗಳನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು, ಅದೇ ನಗುವಿನ ಸೌಂಡ್​, ಅದೇ ಅಳುವಿನ ಸೌಂಡ್​... ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಇದೀಗ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಮೀಮ್ಸ್​, ರೀಲ್ಸ್​ ಮಾಡುವವರು ಅದೇ ರೀತಿಯದ್ದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಾರಣ, ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನ್ನಿಸುವುದೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಕೂಡ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್​ ಆಯಿತು ಎಂದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಅದೇ ಭಾಷೆ... ಹೀಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಮೀಮ್ಸ್​, ರೀಲ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದದೇ ಇರುವುದು ಇದೆ.

ಮೀಮ್ಸ್​ ಕೊನೆಯ ನಗುಗಳು

ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಾವುದೇ ಮೀಮ್ಸ್​ ನೋಡಿದರೂ ರೀಲ್ಸ್​ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೂ ನಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಜೋಕ್ಸ್​ ನಕ್ಕುಬಿಡಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ​ ನಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ರೀಲ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರದ್ದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಗುಗಳು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಹಿಡಿದಿರುವುದು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉಗುಳುವುದು, ಪುರ್​ ಎನ್ನುವುದು... ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಹಿಡಿದು ಬರುವವನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಂತೂ ಸಕತ್​ ಫೇಮಸ್​. ಅವನ ನಗುವಿದ್ದರೆ ಮೀಮ್ಸ್​ಗಳು ಚೆನ್ನ ಎನ್ನವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಮುಖ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಡ್ರೈವರ್​ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈತ

ಆ ಬಾಲಕ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಮ್ಸ್ ಮಾಡುವವರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಈತ ಯಾರು, ಯಾಕಿಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಹೆಸರು ರಾಜಾ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನವನು. ಡ್ರೈವರ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಚಹ ಕುಡಿದು ನಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಟರ್​ ಒಬ್ಬರು ಈತನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್​ ವ್ಯೂವ್ಸ್​ ಬಂದಿತು.

ಲಡ್ಡು ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆ

ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವರು, ಈ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಅವನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಮಿಲಿಯನ್​ ವ್ಯೂವ್ಸ್​ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೇಮಸ್​ ಆಗಿರೋ ಅವನು ಖುದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಟರ್​ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್​ ಲಡ್ಡು 0009 ಎನ್ನುವ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಪುಟವನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಲಡ್ಡು ನಾಯಕ್​ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿರುವ ಈ ನಗುವಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್​ ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೈರಲ್​ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೆಲವರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಜನರು. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ರಾಜ.

