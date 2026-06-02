ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಖರೀದಿಸಿದ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 35 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇದ್ದ ಕೇಕ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ..
ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ 35 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇರೋ ಕೇಕ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ, ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಖರೀದಿಸಿದ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 35 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇದ್ದ ಕೇಕ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
@ItsAradhya_ ಎಂಬ ಯೂಸರ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಕ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ MRP ಬೆಲೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವ್ಯಾಪಾರಿ, 'ಈ ದುಡ್ಡು ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು' ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬಾರದು
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 'ನಮಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ' ಅಂತ ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಜಗಳ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, 'MRP ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಡಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬಾರದು' ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು' ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.