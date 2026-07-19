ಸುಮಾರು 36 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಡಕೋಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನವಜಾತ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅದಲು ಬದಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಅದೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ!
ಸುಮಾರು 36 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಡಕೋಟಾದ ಗ್ರಾಫ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಯೂನಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್’ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನವಜಾತ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅದಲು ಬದಲಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಈ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವರದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಜನವರಿ 26, 1988 ರಂದು. ಅಂದು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಲ್ ಬೈಲಿನ್ ಮತ್ತು ಜೆರೆಮಿ ಮಾರಿಸನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಜೈವಿಕ ಪೋಷಕರ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿವೆ.
36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡದ ಎಡವಟ್ಟು!
ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಜೆರೆಮಿ ಮಾರಿಸನ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಬೈಲಿನ್, ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಂದಿಗೂ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಗುರುತಿನ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಹೆಸರು ಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಎಡವಟ್ಟಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಮಾರಿಸನ್ ತನಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾನೊಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತನಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೈಲಿನ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಡಿಎನ್ಎ (DNA) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೈವಿಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ!
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾರಿಸನ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಂದು ಕೂದಲಿನ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಕೂದಲಿನ ಹುಡುಗ ನಾನು. ಈಗ ಕೊಲೊರಾಡೋದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರಿಸನ್, ಆ ದೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವೇ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿದಿರದ ತನ್ನ ಜೈವಿಕ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ತರ ಡಕೋಟಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ.
ಪುನರ್ಮಿಲನಾವದ ಮಕ್ಕಳು!
ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇಂದು ಕೊಲೊರಾಡೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮಾರಿಸನ್ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ಪುನರ್ಮಿಲನಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವ ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಯೂನಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.