ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳೂ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಸಿಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಾರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಣ್ಣ, ಆದರೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರು ನಿಲ್ದಾಣದ ದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದಾರಿಹೋಕರನ್ನು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒರ್ವ ಯುವಕ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಹಿಳೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಆಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಮಹಿಳೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಯುವಕ ಆಕೆಯಿಂದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಅನಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವನು ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯ ಮುಖವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಯುವಕ ತಾನು ಖರೀದಿಸಿದ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಪುನಃ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವಳು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು. ನಂತರ ಯುವಕ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಎಂಥವರ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಕರಗಿಸಬಹುದು.
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜನರು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಳಗಿನ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೋಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ನಗುವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀಲ್ ಅನ್ನು @siddhart.singh33 ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 28.2 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಗಳನ್ನುಗಳಿಸಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ವಿಭಾಗವು ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಯುವಕನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಮೇಲಿನ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭಾಷಣಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶನವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಗು..ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಯುವಕರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ