ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕರಣ್ ಪಾಟೀಲ್, 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು 'ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್' ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ (USA) ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರ ಜೀವಮಾನದ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ವಲಸೆ ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು, ವೀಸಾ ಆತಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನದೂಡುವ ಕಠಿಣ ವಾಸ್ತವವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಒಂದರ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ (Head of Product) ಕರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಾದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ 'X' ನಲ್ಲಿ (ಟ್ವಿಟರ್) ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ವಲಸೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬಲವಂತದ ಬದುಕಿಗಿಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವೇ ಲೇಸು: ಕರಣ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ
ತಾವು ಅಮೆರಿಕ ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವನ್ನು ಕರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದು ಅವರ ತತ್ವವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳು ಅವರ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು.
ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳೇ ಬದುಕಿನ ಫಲಿತಾಂಶವಾದಾಗ: ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ, ಬಲವಂತದಿಂದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವ ಬದಲು, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು (Legal Status/Visa) ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ. 'ಸ್ವತಂತ್ರರ ಭೂಮಿ' (Land of the Free) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಭಾವನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಕರಣ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕರಣ್ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ
ಕರಣ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು "ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಅವರ ವಲಸೆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಣ್ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ:
ಮೊದಲ 9 ವರ್ಷಗಳು (ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ): ಕರಣ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ನಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಿಎಚ್ಡಿ (PhD) ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 9 ವರ್ಷಗಳು ತಗುಲಿದ್ದವು.
ಕೊನೆಯ 3 ವರ್ಷಗಳು (ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್): ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಾನು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ತಲುಪಿರುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಹಾಗೂ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕರಣ್ ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಣ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಕರಣ್ ಅವರ ಈ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ವಲಸಿಗರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿ': ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕರಣ್, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ವೀಸಾ ಕೊಡಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೋ ಎಂಬ ನಿರಂತರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ತಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಾಡಲಿದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ: ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಲಸಿಗರು ಕರಣ್ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, "ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ನೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಷಾದಿಸಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ದೇಶದಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ನನ್ನ ನೈಜ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದು ಕೆಲವು ವಲಸಿಗರು ಭಿನ್ನವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್' (ವಿದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು) ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವಲಸೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಿಗಿತವು ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಮರಳಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.