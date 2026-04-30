23ನೇ ಮಹಡಿಯ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನ ಹೊರಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಎಸಿ ಯೂನಿಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಎಸಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಒಬ್ಬರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕೊರತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖಾರ್ಘರ್ನಲ್ಲಿರೋ 23ನೇ ಮಹಡಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಸಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಒಬ್ಬರು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ್ಕನಿ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋದಾಗ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಸರ್ವೀಸ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 'ಕೇವಲ 300-400 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ
ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಡೆದರೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಭಾರವಾದ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಗಾಯವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸರಿ, ಇದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೀಸ್ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಹಗ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ-ವಿವಾದ
ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಅವು ಅಷ್ಟೇನೂ ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಉಪಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹಲವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಎದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದಾದರೆ, ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಎಂಬುದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಹಲವು ಎತ್ತರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗವನ್ನೇ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗ (AC ledges) ಅಥವಾ ಸರ್ವೀಸ್ ಶಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಜಪಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರು ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವಾಸಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳೇ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತೆರುವ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.