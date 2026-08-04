ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬ 'ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಪಾವತಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ!' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಯುವಕನ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋದಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಚಾರಗಳು…
'ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಪಾವತಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು (Income Tax) ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ (Fresher CTC) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ!' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ (Viral Debate) ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ (Middle Class) ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಂಶ್ (Aaryansh) ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ITR - Income Tax Return) ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಪಾವತಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು (Income Tax) ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ (Fresher CTC) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ!' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ (Viral Debate) ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ತೆರಿಗೆದಾರನ ಕಟು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ:
ಆರ್ಯಂಶ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಆದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ, ನನ್ನದೇ ಪಿಎಫ್ (PF - Provident Fund) ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ (Government Schools) ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು (Government Hospitals) ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಟೋಲ್ ಫೀ (Toll Fee) ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸುತ್ತಲೂ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ (Air Purifier) ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ (Water Purifier) ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಆದಾಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ (Tangible Benefits) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆ:
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ (Viral) ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ (Netizens) ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, 'ತೆರಿಗೆದಾರರಾದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಿಐಪಿ ಸೌಲಭ್ಯ (Special Treatment) ಬೇಡ, ನಾವು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ತೆರಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು (Basic Infrastructure) ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ (Metro Rail) ಕೇವಲ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (Highways) ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಆಡಳಿತಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (Bureaucracy), ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಳವಳವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.