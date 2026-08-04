ಮೇರಿ ರಿವೆರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾದರಿ. ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮರೆಯಾದರೂ ನಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
Mary Rivera Death: ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ: ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯ ವಿದಾಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಹಾಲಿವುಡ್!
ಮರೆಯಾದ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ
ಹಾಲಿವುಡ್ (Hollywood) ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಅದ್ಭುತಗಳ ಲೋಕವಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾವನೆಗಳ ಅರಮನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು, ಆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್' (Spider-Man) ಸರಣಿಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮೇರಿ ರಿವೆರಾ (Mery Rivera) ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಡೀ ಸಿನಿರಂಗ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದೆ.
ನೆನಪಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ರಿವೆರಾ
2021ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ರಿವೆರಾ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಾದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅಭಿನಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮೇರಿ ರಿವೆರಾ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವರ ಸರಳತೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಆ ಮುಗ್ಧ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಜೀವ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿದೆ.
ಸಂದರ್ಭದ ವ್ಯಂಗ್ಯ: 'ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಶೋಕ
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 'Spider-Man: Brand New Day' ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಜೀವ ಮರೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಸರಿ. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಹಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೇರಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಜೀವವೊಂದು ಈಗ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ರಿವೆರಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಟಿಟಾ ಮೇರಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದೇಶವಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. "ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಶೂನ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲುಗಳು ಮೇರಿ ರಿವೆರಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯಳಾಗಿ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ.
ಅಂತಿಮ ನಮನ
ಮೇರಿ ರಿವೆರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾದರಿ. ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಇಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಾವು ನಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ನೋವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.
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