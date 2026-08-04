'ಜಿರಳೆ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಭಿಜೀತ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನೀಟ್ (NEET) ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದ 'ಜಿರಳೆ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' (CJP) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಮಟ್ಟಿನ ಜನಾಂಗೀಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ಹರಿದುಬಂದಾಗ, ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರಲು ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್!
ಹೀಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆಯವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. @sanddeepbajajnumero` ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭಿಜೀತ್ ಅವರ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 2, 4 ಅಥವಾ 8 ರ 'ಚಾಲಕ-ಕಂಡಕ್ಟರ್' ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ದಿಢೀರನೇ ಮೇಲೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಟ್ಟನೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದೆ ಕಾದಿದೆ ಒತ್ತಡ!
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಅವರು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆದಂತೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಆಗಲಿದ್ದು, ಈ 4 ಸಂಖ್ಯೆಯು 2 ಮತ್ತು 8 ಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರ ನಂತರ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿಜೀತ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ!
ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಮಾತನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ, "ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೇ ಅರ್ಹರು, ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಬೇಕು" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಭಿಜೀತ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು, "ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಭಯದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೂ ಅವರ ಆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.