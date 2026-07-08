ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರೈತ ದಿನಕರಾಜ್, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು 55 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ತಾಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರ ಹತ್ತಿ, ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು : ನಾವೀನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಟೆಕ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ದುಬಾರಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಮೂಡಿಬರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರೈತನೊಬ್ಬ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ದಿನಕರಾಜ್ ಎಂಬ 35 ವರ್ಷದ ಯುವಕ, ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 55 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ತಾಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ವಯೋಸಹಜ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಗನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರ ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಲೈಪುತೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ದಿನಕರಾಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವರ 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ಯೇಸುದಾಸನ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಾಗವಾಗಿ ತಾಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಶೇಂದಿ (ತಾಳೆ ರಸ) ಇಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮರ ಹತ್ತುವ ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನೋಪಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ದಿನಕರಾಜ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕೂರದ ದಿನಕರಾಜ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
₹60,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯ್ತು ಸುರುಳಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು!
ಮರ ಹತ್ತಲು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ದಿನಕರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ 55 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ತಾಳೆ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳಿಂದ (Iron Rods) ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುವ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ₹60,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿದಿವೆ.
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮರ ಹತ್ತುವ ಯಾವುದೇ ಕೌಶಲವಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯರು, ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮರದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತಗಳ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಾಳೆ ರಸವನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ವಾಪಸ್
ಲಾಭದಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮರದ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗೆ ₹60,000 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ದಿನಕರಾಜ್ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಾಜಾ ಸೇಂದಿ/ಶೇಂದಿ ಇಳಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮೊದಲ ವರ್ಷದೊಳಗೇ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣ ಕೈಸೇರಲಿದೆ.
ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಾಳೆ ಮರವು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಿನಕರಾಜ್ ಅವರ ಈ ದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.