12ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಮದುವೆ, ಬಳಿಕ ತಾಯ್ತನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮೋಹನಾ, ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು ಈಗ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದ ಬಳಿಕವೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸು ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು..
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದರೂ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡದವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯುವ ತಾಯಿ ಮೋಹನಾ ಅವರ ಜೀವನ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. 12ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆಯಾದ ಅವರು, ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಓದಿನ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವೇ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು!
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೋಹನಾ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು.
ತಾಯ್ತನ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಸಮತೋಲನ..!
ಕಾಲೇಜು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾಯಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ತರಗತಿಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಓದನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಂಬಲವೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ..!
ಮೋಹನಾ ಅವರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ತರಗತಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಶುಲ್ಕದಲ್ಲೂ ನೆರವು ನೀಡಿ ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಮಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದ ಕನಸು..!
ಮಗಳು ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಕೆಯೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಳು. ಈ ಅನುಭವ ಮೋಹನಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿತು.
ಇದೀಗ ಹೊಸ ಗುರಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ..!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೋಹನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ MBA ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೂರಸ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಕನಸಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ..!
ತಮ್ಮ ಜೀವನಾನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೋಹನಾ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಜೀವನ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲ; ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಧೈರ್ಯ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಜೀವನಪಾಠವಾಗಿದೆ.