ವಾರ, ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷಗಳ ಬದಲು ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಅಮೊಂಡಾವಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡಿನ ಅಮೊಂಡಾವಾ (Amondawa) ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿಮಿಷ, ಗಂಟೆ, ದಿನ, ವಾರ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಮೊಂಡಾವಾ ಜನರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ, ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳು, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಯವನ್ನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೊಂಡಾವಾ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ University of Portsmouth ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ರೀತಿಯ ಸಮಯ ಎಂಬ ಅಮೂರ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪದವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಂಬಂತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಅಮೊಂಡಾವಾ ಜನರಿಗೆ ಘಟನೆಗಳ ಕ್ರಮ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ನಡೆದವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವ ಬದಲು ಘಟನೆಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ವಯಸ್ಸನ್ನೂ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ 25 ವರ್ಷ, ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ಎಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅಮೊಂಡಾವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಹಂತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುತಿನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗಡಿಯಾರ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ?
ಅಮೊಂಡಾವಾ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಧಾರಿತ ಸಮಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವು ಪ್ರಕೃತಿ, ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಋತುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪು
ಅಮೊಂಡಾವಾ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯದ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಯದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ; ಆದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಮೂರ್ತ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಅವರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳೇ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ.
ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
ಅಮೊಂಡಾವಾ ಸಮುದಾಯವು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಮಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.