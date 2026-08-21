ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯ ಪೋಷಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕೆಲವು Gen Z ಯುವಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಣ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಯುವಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಹಣವೇ Gen Z ಯುವಕರ ಕೆಲಸದ ಆಸೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವೇ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯೇ? ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಚರ್ಚೆಯೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ Gen Z ಯುವಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
‘ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ?
Xನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸೋನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು HNI ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ತುರ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆದಾಯದ ಬೆಂಬಲವಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೈಯರ್-1 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್-2 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ₹30,000ದಂತಹ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಬ್ಲೂ-ಕಾಲರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ?
ಕೆಲವರು ಮಾರಾಟ, ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ-ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಾದವೂ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಕೆಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರಬಹುದು.
ಪೋಷಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವೇ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ?
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಾದವೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಅತಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ Gen Z ಯುವಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇರುವ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗದ ಬದಲು ಉದ್ಯಮ, ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಂತಹ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
‘ಕೆಲಸವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಕೈಕ ಮಾನದಂಡವೇ?’
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಪೋಷಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು; ಆದರೆ ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.