ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ಯ ಆನಂದ್ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಕಾರು ಚಾಲಕಿ, ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ರೀಲ್ಸ್ ವ್ಯಸನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ 'ರೀಲ್ಸ್' ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಒಂದೇ ದೃಶ್ಯ..!
ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಗ್ AI ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಆದಿತ್ಯ ಆನಂದ್ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.40ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಕಂಡ ಅನುಭವವನ್ನು Xನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ ಅವರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲೂ ರೀಲ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್..!
ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕಿಯೂ ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿರಾಮ ಸಿಕ್ಕರೂ ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು.
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಥೆ..!
ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಟಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ 'ರೀಲ್ಸ್' ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಳೆದಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
'ರೀಲ್ಸ್' ವ್ಯಸನದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಚರ್ಚೆ!
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಅಗತ್ಯ..!
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.