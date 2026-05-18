ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಹೊಸ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ 'ಸೈಡ್ ಹೋ ಜಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ವಿವಾದದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ.
Indian Premier League (IPL) 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದದಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಿ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬನ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಾಣುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಆರನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕನಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆರ್ಆರ್, ನಂತರದ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ವಿವಾದ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದರೆ, ತಂಡವು ತನ್ನ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಹೊರಬರಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ 'ಸೈಡ್ ಹೋ ಜಾ' ಘಟನೆ ವೈರಲ್
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರ ಈ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ವಿವಾದವು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಭದ್ರತಾ ವಲಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಜನಜಂಗುಳಿಯ ನಡುವೆ ಪರಾಗ್ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆ ಬಾಲಕ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಹತ್ತಿರವೇ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿದ್ದ 24 ವರ್ಷದ ಪರಾಗ್, ಸುತ್ತಲೂ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಅವರು ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ "ಸೈಡ್ ಹೋ ಜಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಆ ಬಾಲಕ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರೇ ಆತನನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕದ 25% ಅಂದರೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.21 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಆಟಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುವ ನಡವಳಿಕೆ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಪರಾಧ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿತ್ತು.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ
ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ "ಸೈಡ್ ಹೋ ಜಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ X ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವ 24 ವರ್ಷದ ಪರಾಗ್ಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
X ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು, 'ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ' ಮತ್ತು 'ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್' ಎಂದು ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಆಟಗಾರರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿದೆ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಆ ಬಾಲಕನ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತನಾಮರಾದರೂ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.
ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 25.80 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 151.76 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 258 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.