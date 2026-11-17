ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಐದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಐದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗನೊಬ್ಬನ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಐದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀಡಿದ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಐದು ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ಗೆ 12 ಸಾವಿರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರವಾಸಿಗ ತನ್ನ ಐದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ನ ಲಾಂಡ್ರಿ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಲ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12,000 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿನಿಮಯ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಡಾಲರ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಐದು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗನಿಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೇವೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್
ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗ, ಕೇವಲ ಐದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಏಕೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಂಡ್ರಿ ಸೇವೆಯ ಶುಲ್ಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಸಿಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ವಿವರಣೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗನ ಅಚ್ಚರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಚರ್ಚೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ ವಿಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರವಾಸಿಗನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಲಾಂಡ್ರಿ, ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಸೇವೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ಶುಲ್ಕವು ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಧ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಹೋಟೆಲ್ನ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಗೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ದರಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ, ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರವೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.