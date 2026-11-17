ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸ್ಪೇರ್ ಕೀಲಿ ಕೇಳಿ, ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
'ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ!' ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆ ಮಾಲೀಕನ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ; ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ!
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾದರೆ, ಮನೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಮಾಲೀಕರ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲು. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಮನೆಯ ಸ್ಪೇರ್ ಕೀಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಮಾಲೀಕರು, ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮನೆಗೆ ಸ್ಪೇರ್ ಕೀಲಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕನ ಬೇಡಿಕೆ!
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಸಮೀಪ ಎರಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬ್ರೋಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ಪೇರ್ ಕೀಲಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕೀಲಿ ಬೇಕಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
'ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ, ಅನುಮತಿ ಏಕೆ ಬೇಕು?'
ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಆದರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಲೀಕರ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಷರತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಚರ್ಚೆ!
ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನ r/indianrealestate ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವರು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೇರ್ ಕೀಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಇಂತಹ ಷರತ್ತನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಆದರೂ ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯಾ?
ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವಿದ್ದರೂ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಬರುವುದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮ.
ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2021ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಒಂದು ಕಡೆ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಘಟನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇರ್ ಕೀಲಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.