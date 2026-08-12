ಚೀನಾದ ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ನಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್ಗಳು 'ಅವಸರ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡು' ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್
ಚೀನಾದ ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ದೃಶ್ಯವಿದು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬಂದ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆತ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಆತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್ಗಳ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತು ವೈರಲ್
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದ ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು. ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯುವಕ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆತ ಒಂದೆಡೆ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಒತ್ತಡ ತಾಳಲಾರದೆ ಅಳುತ್ತಾನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್ಗಳು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ತಡವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವಸರ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡು' ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿಯ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ನೌಕರರ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ?
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ನಗರೀಕರಣ, ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಆನ್-ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಡೆಡ್ಲೈನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಈ ಹೈಪರ್-ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನೂ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುವ ಒತ್ತಡವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 'ನೈಜುವಾನ್' (Neijuan/Involution) ಎಂಬ ವಿದ್ಯಮಾನವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಚೀನಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಈ ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ದಕ್ಷತೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಚೆಗೂ ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೆರುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.