ದೈಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಕಾಲಿನಿಂದಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ 13 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದೈಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಕಾಲಿನಿಂದಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ 13 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಕತಿಹಾರ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆರೆಯುವುದು, ಪುಸ್ತಕ-ಪೆನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ದೃಶ್ಯವಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಾಲುಗಳೇ ಆಕೆಯ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶಕ್ತಿ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದಲೇ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಕಾಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಈ ಕೆಲಸಗಳೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಓದಿನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಓದಿನ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ
ದೈಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೂರವಾಗದೆ, ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕೆಯ ಈ ಛಲವು ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಲವರು ಬಾಲಕಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಇಂತಹ ಛಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶ
ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.