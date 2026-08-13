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- Viral: ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ; ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸತ್ಯ!
Viral: ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ; ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸತ್ಯ!
ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಗ್ಯಾಸ್!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್, ಒಲೆ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್, ಗ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಶಾಖದ (Heat) ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಬರಿ ಕೈಯಿಂದ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 23,034 ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ! ಕೋಳಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಶಾಖವು ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಷಯ?
ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು? ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ತಮಾಷೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಲ್ ಹುಚ್ಚಾಟದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವೊಂದಿದೆ.
ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಯಮ!
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮದಂತೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ, ಅದರ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ಶಾಖದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸುವುದು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ತತ್ವದ ಮೇಲೆಯೇ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಹೊಡೆತವು ಶಾಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ?
ಈ ವೈರಲ್ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
1. ಚಲನ ಶಕ್ತಿ: ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸಿದಾಗ, ಆ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ; ಅದೇ ಕೈಯಿಂದ ಕೋಳಿಯ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯು ಕೋಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
3. ರೂಪಾಂತರ; ಈ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಯು ಶಬ್ದ (Sound), ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಖವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಂಸದ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಜುವಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದಾಗ, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಘರ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?
ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ಸತತ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಕೋಳಿಯ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 23,034 ಬಾರಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಮಾಂಸ ಬೇಯಲು ಬೇಕಾದ ತಾಪಮಾನ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ಹೊಡೆತದಿಂದ ಸಿಗುವ ಶಾಖವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಶಾಖವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ (Heat Loss). ಅಲ್ಲದೆ, 23,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯ ಮಾಂಸವು ಬೇಯುವ ಬದಲು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ.