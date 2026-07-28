ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಪಾಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ ಅವರ ಕಥೆಯೇ ವಿಭಿನ್ನ.ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅವರು ‘ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ’
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಪಾಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ ಅವರ ಕಥೆಯೇ ವಿಭಿನ್ನ. ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸಮಾಜದ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅವರು ‘ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ’ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣ
1940ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಲಕರಿವೆಲಂಕುಲಂ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾದ ಕಾರಣ, ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತಾಯಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಒಟ್ಟು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಮಕ್ಕಳೂ ಬಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಏಕಾಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅವರು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ, ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಖರ್ಚನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳ ದಾನ
ಪಾಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀವೈಕುಂಟಂನ ಕುಮಾರಗುರುಪರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಉದ್ಯೋಗದ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಬಂದಾಗಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅನಾಥರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಂಡ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ₹10 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು
1998ರಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಅವರ ಸೇವೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ದಾನ ಮಾಡಿದರು.
₹30 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ
ಪಾಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ₹30 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ದೊರೆಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನೂ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದರು. ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
‘ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲೇನಿಯಂ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗೌರವ
ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗೌರವಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರನ್ನು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗೌರವ
ಪಾಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್, 2012ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈನ ಸೈದಾಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಹಣವಲ್ಲ, ಸೇವೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
ಪಾಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ ಅವರ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಲ್ಲ; ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು. 35 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಳ, ₹10 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿ, ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿ, ₹30 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣ—ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇತರರಿಗಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಬದುಕು, ಹಣದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಾಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ ಅವರನ್ನು ‘ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಥಾನವೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು.