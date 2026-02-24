Viral Puri Hack: ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾಲ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ! 73 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ 'ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್' ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಗೃಹಿಣಿಯರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಜಾಣ್ಮೆ ಕಂಡು ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಲಟ್ಟಣಿಗೆ (Rolling Pin) ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ಈತನ ಐಡಿಯಾ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ?
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಲೆಯಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಲೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೂರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ಸಮನಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡಗೆ ಲಟ್ಟಿಸುವುದು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕೆಲಸ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೆಂದೇ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಮಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಒಂದು 'ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ'ಯನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಉಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಇರಿಸಿ, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ನ ಪೂರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು!
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. "ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೇ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಬ್ರೋ!" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, "ಐಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಎಸೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ!" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರೆ, "ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 73 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ಪಡುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಿಗೆ ಈತನ 'ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ' ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ನಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ?
ಈ 'ಜುಗಾಡ್' ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಿಗೆ (Bachelors) ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರುಚಿಯಾದ ಪೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಐಡಿಯಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನಿಸಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್' ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಯ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ.