ಪೂರಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪೂರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದಾಗ ಬಲೂನಿನಂತೆ ಉಬ್ಬುವ ಪದಾರ್ಥದ ದೃಶ್ಯ. ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಪೂರಿ ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಪೂರಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಕೇವಲ 25-30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪೂರಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರಿಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಾಕವಿಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯದ ಕಾರಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನವಂತೆ. ಕೇವಲ 25-30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಪೂರಿಗಳು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದೆ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ- 1 ಕಪ್
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - 2
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ - 2 ಚಮಚ
ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 2 ಚಮಚ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅದು ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಂತೆ ಅರಳಬೇಕು. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾದಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು, ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಯವಾಗುವ ತನಕ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಗೆ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಆಲುಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜಿಗುಟಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪೂರಿಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಬ್ಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಿತ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಪ್ಪ, ದುಂಡಗಿನ ಪೂರಿ ತರಹದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಲಟ್ಟಿಸಿ.
ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಒತ್ತಿದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ರವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಪೂರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪೂರಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಯಿತಾ ಜೊತೆ ತಿಂದಾಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.