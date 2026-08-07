ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಅಲ್ಸೆಕ್ ಹಿಮನದಿ ಕರಗಿ, 'ಪ್ರೋ ನಾಬ್' ಎಂಬ ಭೂಭಾಗವು ಹೊಸ ದ್ವೀಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾಸಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅಲ್ಸೆಕ್ ನದಿಯ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಕರಾವಳಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೇಗವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಮನದಿಗಳು (Glaciers) ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ನೀರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2025 ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸೆಕ್ ಹಿಮನದಿಯ (Alsek Glacier) ಹಿಮದ ಪದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಗಿ, ಕರಾವಳಿಯ ನೀರಿನ ನಡುಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಪರ್ವತವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಪ್ರೋ ನಾಬ್' (Prow Knob) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಭೂಭಾಗವು ಈಗ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತ್ತಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ದ್ವೀಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ನಾಸಾದ (NASA) ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅಲ್ಸೆಕ್ ಹಿಮನದಿಯು ಪ್ರೋ ನಾಬ್ ಭೂಭಾಗದೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ಚದರ ಮೈಲಿ (5 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ದ್ವೀಪವು, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಕರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ದ್ವೀಪದ ಜನನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ನಾಸಾ ನೀಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ
ನಾಸಾದ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಯಾಟ್ 9' (Landsat 9) ಉಪಗ್ರಹವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ಜುಲೈ 13 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರ ನಡುವೆ ಹಿಮನದಿಯು ಕರಗಿ ಈ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಿಮದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಖರವನ್ನು 'ನುನಾಟಕ್' (Nunatak) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಮನದಿಗಳು ಬತ್ತಿದಾಗ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು 'ಅಲ್ಸೆಕ್ ಸರೋವರ' (Alsek Lake) ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ಹಿಮನದಿಯ ಅಂಚಿನಿಂದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳು ಒಡೆದು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರೋ ನಾಬ್ ಸುತ್ತಲೂ ವೇಗಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಮನದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಮದ ಅಂಚುಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕರಗುವಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೋ ನಾಬ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪೂರ್ವಾಪರ
ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶವು ದ್ವೀಪವಾಗಿರುವುದು ಹೊಸತಾದರೂ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 1960 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಮನದಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಬುವವರು ಇದರ ವೈಮಾನಿಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಈ ಶಿಖರವು ಹಡಗಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ (Prow) ಇದಕ್ಕೆ 'ಪ್ರೋ ನಾಬ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮವು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶಿಖರದ ಬುಡವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
1984 ರಿಂದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಮನದಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮೌರಿ ಪೆಲ್ಟೊ, 2020 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಭೂಭಾಗವು ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹಿಮವು ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡಿದೆ.
40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಭೂದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರೋವರ
ನಾಸಾ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವು (NASA Earth Observatory) 1984 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 40 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಭೀಕರ ಕರಗುವಿಕೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹಿಮರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಸೆಕ್ ಹಿಮನದಿಯ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ ಬಾಹುಗಳು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿವೆ. 1984 ರಲ್ಲಿ 45 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದ ಅಲ್ಸೆಕ್ ಸರೋವರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 75 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಘನರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಮವು ದ್ರವರೂಪದ ತೆರೆದ ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಹಿಮನದಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಕರಗುವಿಕೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಭೀಕರ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಪ್ರೋ ನಾಬ್ ದ್ವೀಪವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಮೇಲಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಹವಾಮಾನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯು.ಎಸ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೇವೆ (US National Park Service) ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ನದಿಯ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ: ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗವಾದ ಅಲ್ಸೆಕ್ ನದಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊರೆದು 20 ಮೈಲಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಿದೆ.
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ: ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯು 'ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಬೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ' ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ: ನೀರಾವರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಸಾಲ್ಮನ್ (Salmon) ಮೀನುಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಪ್ರೋ ನಾಬ್ ದ್ವೀಪದ ಹುಟ್ಟು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಮಪದರಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾವರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.