Dog Meat Soup: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ದೇಶ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ದೇಶವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ ತಂದಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉ. ಕೊರಿಯಾ, ಶಾಖವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ‘ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ ಸೂಪ್’ ಕುಡಿಯಲು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬಿಸಿಗಾಳಿಗೆ 'ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ ಸೂಪ್'
ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಲಘು ಊಟವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮವು ಜನರಿಗೆ "ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ ಸೂಪ್" ಕುಡಿಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ ಸೂಪ್ ಶಾಖದಿಂದ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆ ರೋಡಾಂಗ್ ಸಿನ್ಮುನ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಖ-ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇರುವವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ಯೊಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಜನರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಮುಂಗ್ ಬೀನ್ಸ್, ಮೀನಿನ ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೀನ್ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನಲು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಬೇಸಿಗೆ ಊಟ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಈ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ ಸೂಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ಸೂಪ್ ಶಿಫಾರಸು
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ "ಡಂಗೋಗಿ ಗುಕ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ ಸೂಪ್, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೂಪ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ರಿ ಚೋಲ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಕೊರತೆ
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಪ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ ಸೂಪ್ ಬಿಸಿಲಿನಿಂಡ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಜ್ಞರು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.