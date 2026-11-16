ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ 4,800 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಆಕೆಯ 7 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳ ದುಬಾರಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರ, ಕೋರಮಂಗಲ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದುಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ನ ಕಥೆಯೊಂದು ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಶಿವಾನಿ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,800 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಇದು ತಮ್ಮ 7 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 7 ದಿನದ ಸಂಬಳ ಖಾಲಿ!
ಶಿವಾನಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಂದ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ಗೆ (Lunch) ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಿಲ್ 4,800 ರೂಪಾಯಿ! ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ, ತಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಾರದ (7 ದಿನಗಳ) ದುಡಿಮೆಯ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನು?
ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವಾನಿ, "ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ₹4,800 ಬಿಲ್ ಬಂತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ 7 ದಿನದ ಸಂಬಳ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿದೆಯೇ (Luxury) ಅಥವಾ ನಾನೇ ಬಡವಳಾಗಿದ್ದೇನೆಯೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಮುಂಬೈನಂತೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ದರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವಜನತೆ ಕೂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪಬ್, ಕೆಫೆ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ದುಬಾರಿ ಬಿಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವಾನಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇವಲ ಮುಂಬೈಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮನದ ಮಾತಿನಂತಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಶಿವಾನಿ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ:
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಈ ದುಬಾರಿ ಬಿಲ್ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, "ಇಬ್ಬರಿಗೆ 4,800 ರೂಪಾಯಿಯೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೇ? ಹೋಟೆಲ್ ಊಟದ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.