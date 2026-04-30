ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡದಿದ್ದರೂ, ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಿ CSK ತಂಡವು ಆಡಿದ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ತವರು ಮೈದಾನ ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ CSK ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಆಡಿದ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ಈ ನಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
CSK ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಧೋನಿ, ಕಾಫ್ ಇಂಜುರಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
CSK ತಂಡದ ಸಂಕಷ್ಟ
ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ 2,680ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಯ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾದಿ
ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಧೋನಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ CSK ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಅವರು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಧೋನಿ, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 196 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ವರ್ಷವೂ CSK ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ.
44 ವರ್ಷದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾಫ್ ಇಂಜುರಿಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಧೋನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
CSK ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ, ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.