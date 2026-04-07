MS Dhoni: ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸೋ ಧೋನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯವಂತೆ!
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅನೇಕ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಧೋನಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಭಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಧೋನಿ ಹೇಳಿದ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಯ
ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಧೋನಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ & ಸೂಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯವಂತೆ
ಧೋನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಜಿಗಳೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಂತೆ. 'ನನಗೆ ಸೂಜಿಗಳೆಂದರೆ ಭಯ. ಸೂಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ನಾನು ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಧೋನಿ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಧೋನಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಘಟನೆ
ಇದೇ ವೇಳೆ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಮ್ಮೆ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತಮಗೆ ತೀವ್ರ ಬೆನ್ನುನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೋನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫಿಸಿಯೋ ಸಲಹೆ
ತಂಡದ ಫಿಸಿಯೋ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ವೈದ್ಯರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಫಲರಾದರು. ನಂತರ ಫಿಸಿಯೋ ಐಸೊಟೋಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಧೋನಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮೊದಲು ಸರಿ, ನಂತರ ಬೇಡ ಅಂದ ಧೋನಿ!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್' ಯಾರು?
ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಧೋನಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, 'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೊರಗೆ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
