ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿತ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ನಿಜವಾದ ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವದ ನಂತರ ದಿಢೀರನೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿತ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. Instagramನಲ್ಲಿ '@midlifereboot43' ಎಂಬ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 40ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವು ಜೀವನ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಕುರಿತು ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದಿಢೀರ್ ಆಘಾತ ಎದುರಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಂಗಾಲಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಈ ಅನುಭವವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ 'ಮರುಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ'ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ 3 ಮುಖ್ಯ ಪಾಠಗಳು:
ನಿಜವಾದ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಪ್ತರು ಯಾರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವವರು, ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವವರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಬಲದ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಾಯವಾಗುವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವು: ಆದಾಯವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಾಗ ವಜಾಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಿಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ಏನು ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾವಣೆ: ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭ್ರಮೆ ಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಡೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರವೂ, ಆಫೀಸಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣಿಕ ಎಂಬುದು ನನಗೀಗ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರರ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಕಥೆಗಳು ನನಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಜ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂರನೆಯವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಾನಿನ್ನೂ ವಜಾಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವೇ ನನಗೂ ಈ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.