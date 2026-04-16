ಚೀನಾದ 32 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನುಂಗಿದ್ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತುಂಟಾಟಗಳು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 32 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ದಾನೆ! ಕೊನೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಚೀನಾದ ವೆನ್ಝೌ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ 32 ವರ್ಷದ ವಾಂಗ್ ಎಂಬಾತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಈ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು
ವಾಂಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ, ವೆನ್ಝೌ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಲಾಂಗ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಶಾಖೆಗೆ ಆತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋದ. ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ವೈದ್ಯರು ಹಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯರೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆದರು. ವಾಂಗ್ನ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಆರಂಭದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (duodenum) ಪಾದರಸವಿದ್ದ, ಒಡೆಯದ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ವಾಂಗ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ನುಂಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು 'ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನುಂಗಿದ್ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್
ವಾಂಗ್ಗೆ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ನುಂಗಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬೈತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸದ ಕಾರಣ, ವಾಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ನಾನಾ ತರಹದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನ ತುದಿ ಕರುಳಿನ ಗೋಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಕರುಳಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ, ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
20 ನಿಮಿಷಗಳ ಸವಾಲಿನ ಆಪರೇಷನ್
ಆಪರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ತೆಗೆಯಲು ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇದ್ದು, ಪಿತ್ತರಸ ನಾಳಗಳಿಗೆ (bile ducts) ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ವೇಳೆ ಕರುಳಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ವೈದ್ಯರು ತುಂಬಾನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೂ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಮೇಲಿನ ಗುರುತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾಸಿಹೋಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಪಾದರಸ (mercury) ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.