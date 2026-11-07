ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡಲು ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಕೃತ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ರೈಲಿನ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಹಾಳುಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬನ ವಿಕೃತ ಕೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಡಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸೀಟಿನ ಫೋಮ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ತಡೆದು, ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯುವಕ, ತನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಡಲು ಜಾಗ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಡಾಫೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು, ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಿಎನ್ಆರ್ (PNR) ಅಥವಾ ಯುಟಿಎಸ್ (UTS) ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ದೂರುದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ RailMadad (railmadad.indianrailways.gov.in) ಮೂಲಕ ಅಥವಾ 139 ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವವರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಮರುಕಳಿಸುವ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮತದ ಮೌಲ್ಯವೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಯ ಮತದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದು ದುರಂತ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಈತನಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ ಹಾಗೂ ಫೇಸಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹2,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಯಾವುದೇ ರೈಲುಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ಈತನಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ನಿಷೇಧ (Lifetime Ban) ಹೇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಜನರು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೃತ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದಾಗಲೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. 5 ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ ಮತದಾನದ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಇವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಬರೀ ವಂದೇ ಭಾರತ್ (Vande Bharat) ಹಾಗೂ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅನಾಗರಿಕ ನಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ತರದಿದ್ದರೆ ಇವರ ಜೊತೆಗಿನ ಪಯಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಗುಟ್ಕಾ ಅಗಿಯುವ ಇಂತಹ ಚೀಪ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ದಂಡ ತೆರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಗೆ (Community Service) ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.