ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಥಣಿಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್' ರೈಲುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಡಿಪೋ ನಿರ್ಮಿಸಲು SWR ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.9): ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್’ (Vande Bharat Sleeper) ರೈಲುಗಳ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಥಣಿಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಡಿಪೋ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಪೋ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಒಟ್ಟು 13.95 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಸುಮಾರು 14 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚನ್ನಸಂದ್ರ-ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ಥಣಿಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಡಿಪೋ ತಲೆಯೆತ್ತಲಿದೆ. ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ (Manyata Tech Park) ಸಮೀಪವಿರುವ ಥಣಿಸಂದ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಹೀಲಲಿಗೆ-ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಉಪನಗರ ರೈಲು (Suburban Rail) ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರ-ಯಲಹಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಥಣಿಸಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ.
ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಲಿವೆ?
ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು (Workshops), ಸ್ಟೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗಳು (Stabling Lines - ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆ ಹಳಿಗಳು), ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಗಳು (Approach and Service Roads) ಇರಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಥಣಿಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 14 ಭೂಮಿಗಳನ್ನು (Land Parcels) ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಡಿಪೋ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಅವಕಾಶ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಅಧಿಕೃತ ಗಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
227.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುತ್ತಿಗೆ
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿಪೋ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ‘ಪವರ್ ಮೆಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ (Power Mech Projects Ltd), ಈ ಡಿಪೋ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತನಗೆ 227.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ (ಸರಿಸುಮಾರು 228 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (EPC) ಗುತ್ತಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 30 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ (SMVT) ನಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಚೇರ್ ಕಾರ್ (Chair Car) ರೈಲುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 52.73 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.