1983 ರ ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಭೋಜನದ ಅಸಲಿ ರಶೀದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೆನು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಅಜಾದ್ ಬಿಲ್ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1983ರ ಜೂನ್ 25 ಎಂಬುದು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಅಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೈತ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾತ್ರಿಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಿಲ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಲ್ 'ದಿ ಗ್ರಾಸ್‌ವೋನರ್ ಹೋಟೆಲ್' (The Grosvenor Hotel) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 25 ಜೂನ್ 1983ರ ದಿನಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡಿನ್ನರ್’ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ (Champagne, Scotch), ಸಿಗರೇಟ್ (Dunhill), ಮಟನ್ ರೋಗನ್ ಜೋಶ್, ಚಿಕನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖಾದ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 764.40 ಪೌಂಡ್ ಮೊತ್ತದ ಈ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರ ಸಹಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಸತ್ಯ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್:

ಈ ಬಿಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕಲಿ ಬಿಲ್. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿದ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು? ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೆಷ್ಟು?
Related image2
ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಟಾಪ್-7 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳಿವು! ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕನಿಗಿದೆ ಪಾಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್!

ಬಿಲ್ ನಕಲಿ ಎನ್ನಲು ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳು:

ಹೋಟೆಲ್ ಬದಲಾವಣೆ: 'ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದಿನ ನಾವು ಲಂಡನ್‌ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ 'ವೆಸ್ಟ್‌ಮೋರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್' (Westmoreland Hotel) ಎಂಬ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಸ್‌ವೋನರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹಿ ಫೋರ್ಜರಿ: ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರ ಸಹಿ ಕೂಡ ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಕಪಿಲ್ ಅವರ ಅಸಲಿ ಸಹಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಆಜಾದ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಹಾದಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮವು ಜೂನ್ 25ರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ 26ರ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತೇ ಹೊರತು ಈ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಲ್ಲ.

AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಆತಂಕ:

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಬಳಸಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಚುವ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾದ 'ವಿಂಟೇಜ್' ಮಾದರಿಯ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಗದದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಲು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 1983ರ ಗೆಲುವಿನ ನೆನಪುಗಳು ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಮರವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದೊಂದು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ' ಎಂಬುದು ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

Scroll to load tweet…