ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ ಬಾಬಾಬ್ ಮರದ ಪೊಟರೆಯೊಳಗೆ 'ಸನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಬಾಬ್ ಟ್ರೀ ಬಾರ್' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಾರ್ ಇದೆ. 1993ರಲ್ಲಿ ಮರದೊಳಗಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಬಾರ್, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 15-20 ಜನರಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಥೀಮ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಬಾರ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದ ಮರದ ಪೊಟರೆಯೊಳಗೆ (Hollow Tree) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ! ಹೌದು, ಕೇಳಲು ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ.
ಮರದ ಪೊಟರೆಯೊಳಗೆ ಬಾರ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಾರ್ ಅನ್ನು 'ಸನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಬಾಬ್ ಟ್ರೀ ಬಾರ್' (Sunland Baobab Tree Bar) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಬಾಬ್ (Baobab) ತಳಿಯ ಮರಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮರದ ಕಾಂಡದ ಒಳಭಾಗವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪೊಟರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 1993ರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರು ಮರದ ಒಳಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದಂತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು.
ಒಳಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಮರದ ಪೊಟರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಬಾರ್ನ ಒಳಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಯರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳು, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮರದ ಸುತ್ತಳತೆ ಸುಮಾರು 47 ಮೀಟರ್ (154 ಅಡಿ) ಇದ್ದರೆ, ಎತ್ತರ 19 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾಬಾಬ್ ಮರದ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 1,060 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ! ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮರದ ಒಳಗೆ ಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚಿಗುರಿಸುತ್ತಾ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸವಿಯುವ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.