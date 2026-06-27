ಅಂಕಿತ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 18,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಯವಿಲ್ಲದೆ 'ಜೈ ಹಿಂದ್' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಜಿಗಿದ ಅಜ್ಜನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಿತ್ ಅನ್ನೋ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಜ್ಜ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಂಕಿತ್ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ 18,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಿತ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಅಜ್ಜ ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು 15,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಿಗಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು ಅಂತ ಅಂಕಿತ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
'ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅವರು 15,000 ಅಡಿಯಿಂದ ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಅವರಿಂದ 18,000 ಅಡಿಯಿಂದ, ಅದೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಯಾರಿಗೆ ಭಯ? ನನಗಾ?
ಜಿಗಿಯುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನ, ಅಂಕಿತ್ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ 'ಭಯ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?' ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜ ಪೂರ್ತಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, 'ಯಾರಿಗೆ ಭಯ? ನನಗಾ?' ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು 'ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಹರಿಯಾಣ' ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. 'ದಾದಾ ಜಿ ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್, 18,000 ಫೀಟ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಜ್ಜನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿವೆ. 'ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಲವು ಯುವಕರಿಗಿಂತ ದಾದಾಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.