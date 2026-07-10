"ದಿನಾ ನನ್ನಿಂದ ಬೈಗುಳ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್-ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಿಇಒ ಒಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಷಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸಿಇಒ ಧೋರಣೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪದಂತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್’ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರೆ, ಈಗಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ! ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಸಿಇಒ ಭಾರತೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಸದ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಟ್ (Reddit) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಸಿಇಒ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಇಒ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇರಬೇಕಾದ "ಅಲಿಖಿತ" ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ:
- ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೈಗುಳ (Daily Scolding): "ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ದಿನಾ ನನ್ನಿಂದ ಬೈಗುಳ ತಿನ್ನಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ತಪ್ಪುಗಳಾದಾಗ ನಾನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಿಇಒ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
- ನೋ ವರ್ಕ್-ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್: ಈ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೆಲಸದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ (Weekend) ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು.
- ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕಡಿಮೆ ಗೌರವ: ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಇಒ ಯಾವಾಗ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ:
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಮೆರಿಕ ಸಿಇಒ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
- "ಇದು ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿ": "ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವ ಮೊದಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹಲವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
- ಡಾಲರ್ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಡಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.