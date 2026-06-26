ಭಾರತದಲ್ಲಿನ 40,000 ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ ದಂಪತಿಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ‘ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ’ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಹೋಲಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಈ ಜೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತಿಂಗಳ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸಂಬಳದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ದಿನಸಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಸಮ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೋಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡು ಸಂಬಳಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 'ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ' (purchasing power)ದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು, ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟಕುವ ದರಗಳೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಜವಾದ ಅಳತೆಗೋಲು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳವಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ದುಬಾರಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿತಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ, ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸುವಾಗ ತಜ್ಞರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇರ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳ ಬದಲು 'ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಮಾನತೆ' (Purchasing Power Parity - PPP) ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಕೇವಲ ಸಂಬಳದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಡದೆ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ತೆರಿಗೆ, ಉಳಿತಾಯದ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಂತಹ ವಿಶಾಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.