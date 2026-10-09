ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಫ್ಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ ತುಕಾರಾಂ ಮುಂಢೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಡಾ ಪಾವ್ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮುಂಡೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂವಾದದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹೆಸರಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (ಎಫ್ಡಿಎ) ಆಯುಕ್ತ ತುಕಾರಾಂ ಮುಂಢೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಆದರೆ ದೃಢವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಏನು?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶಾಲಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಆವರಣಗಳ 50 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್, ಸಮೋಸಾ, ಬರ್ಗರ್ ಡೀಪ್-ಫ್ರೈಡ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂಢೆ ನೇತೃತ್ವದ ಎಫ್ಡಿಎ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅವರ ಬಳಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬಂದು, "ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ, ಆಯುಕ್ತ ತುಕಾರಾಂ ಮುಂಢೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ವಡಾ ಪಾವ್ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
ರುಚಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ!
ಆ ಹುಡುಗ ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮುಂಢೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರುಚಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂವಾದದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು, ಅನೇಕರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗುವಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಧಾನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಢೆ ನಿರ್ದೇಶನವೇನು?
ಶಾಲಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳ 50 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್, ಸಮೋಸಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳ ಮಾರಾಟ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ತುಕಾರಾಂ ಮುಂಢೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ FSSAI ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಎದುರಿಸಲು ಪಿಜ್ಜಾ, ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಾಗಳಂತಹ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ದು!
ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಮಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದರೆ, ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತು ಅಥವಾ ರದ್ದತಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 50 ಮೀಟರ್ಗಳೊಳಗಿನ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಎಫ್ಡಿಎಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂಡೆ ನಿದರ್ಶನ ತಿಳಿಸುತ್ತಸದೆ.