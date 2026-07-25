ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಇದ್ದರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಅತಿಥಿಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ WFH ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
WFH ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ..!
ಕೊರೊನಾ ಬಳಿಕ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ (WFH) ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ದಿನವಿಡೀ ಆರಾಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
'ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನಿಗೆ'!
ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಹೀನಾ ಡೋಗ್ರಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳುವ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ತನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಮನೆ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
WFH ಎಂದರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸವೂ ನಿಮ್ಮದೇ!
ಹೀನಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ ರಾತ್ರಿ ತಡವರೆಗೂ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಅತಿಥಿಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬದವರು, "ನೀನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ" ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವರು "ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರಾ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ!
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಚಹಾ, ನೀರು, ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. "ನಂತರ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರಬಹುದು" ಎನ್ನುವುದು ಮನೆಯವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು WFH ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದೈನಂದಿನ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ!
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "WFH ಎಂದರೆ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸವೂ ಸೇರಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ", "ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ರಜೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ", "ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಚಹಾ ಕೊಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್" ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
WFHಗೆ ಗೌರವವೂ ಅಗತ್ಯ..!
ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದರೂ, ಅದನ್ನು 'ರಜೆ' ಅಥವಾ 'ಖಾಲಿ ಸಮಯ' ಎಂದು ನೋಡುವ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಷ್ಟೇ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಮಯ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ WFH ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ.