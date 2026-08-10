ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರಾದ ಪತಿಯನ್ನು, ಪತ್ನಿಯು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪತಿಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯು ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಜಗಳ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗೌರ್ ಸಿಟಿ-2 ಟೌನ್ಶಿಪ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರಂಪಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರದ ಪತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ಮುಂದೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲಾಟ್ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಜನ!
ಯುವತಿಯರ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಂತರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಫ್ಲಾಟ್ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಯುವತಿಯರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುವಕ ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಯುವತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಯುವತಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಆ ಯುವತಿ ಫ್ಲಾಟ್ನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ನಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯುವಕನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಾಗದ ಕಾರಣ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಗೈರಾಗಿ ಗೆಳತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಪತಿಯ ನಡೆ ಹಾಗೂ ತದನಂತರ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದರೂ, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಹಂತವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.