ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಜಯ್ ಅಮರವಂಶಿ, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಪೋಷಕರ ಭಾವುಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಮಗನ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಮತ್ತು ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕರನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಜಯ್ ಅಮರವಂಶಿಗೆ, ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು . ಕೆಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಮರವಂಶಿ ತನ್ನ ಪಾಲನೆ, ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಅತಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ, ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಭೋಪಾಲ್ ಮೂಲದ ಅಜಯ್ ಅಮರವಂಶಿ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ " ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು?
"ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು" ಎಂದು ಸಂತೋಷದ ಮಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡನು.
ತ್ಯಾಗ ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಗ!
ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ತನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡನು. "ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಟ್ಟರು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರಳಿ ನೀಡುವ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು."
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, "ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನೀವು ಊಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಹೋದರ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯವರು, ಒಂದು ದಿನ, ನಾನು ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ: ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನೀನು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಮಗ. ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು!" ಎಂದು ನಾಲ್ಕನೆಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮರವಂಶಿಯಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತು!
ಅಮರವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೇವಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು hindutantimes.com ಗೆ, "ನನಗೆ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು, ಮತ್ತು ಇದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.