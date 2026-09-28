ದುಬೈನಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಟು ಗೋ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬದಲು ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲೈವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ದುಬೈ (ಸೆ.28): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಟುಗಳ ಕಟ್ಟು ಹೊರಬರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರದಿಂದ ನೋಟುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರವೇ ಹೊರಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಹೌದು, ಕೇಳಲು ಅಚ್ಚರಿಯೆನಿಸಿದರೂ ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ! ವಿಶ್ವದ ಐಷಾರಾಮಿ ನಗರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಎಟಿಎಂ' (Gold ATM) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ದುಬೈ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಬೃಹತ್ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಗಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಟು ಗೋ' (Gold To Go) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗೋಲ್ಡ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ (Gold Vending Machine) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಈ ಹೈಟೆಕ್ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಟು ಗೋ' ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ (Touchscreen) ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳು (Gold Bars), ನಾಣ್ಯಗಳು (Coins) ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ವಿವಿಧ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಎಟಿಎಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಯೇ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತೂಕದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್
ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (Payment Process) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (Debit Card) ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು (Credit Card) ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಈ ಯಂತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುವ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ (Real-time Market Rates), ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಖರ ದರವೇ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಶೀದಿ
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯಂತ್ರದ ಒಳಗಿರುವ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 'ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (Robotic System) ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು, 'ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ'ಗೆ (Dispensing Area) ತಂದು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬಂಗಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರೀದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪಾವತಿ ರಶೀದಿ (Receipt) ಮತ್ತು ಆ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (Certificate of Purity) ಯಂತ್ರವೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ "ಎಷ್ಟು ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದರೆ, ದುಬೈನ ಈ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಎಟಿಎಂ' ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ "ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಖಚಿತ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಟೊಮೇಷನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.