ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋದ ಯುವಕನಿಗೆ ಪಿಒಪಿ (ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೀಸ್) ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ (Government Hospitals) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (Manjhaul Sub-divisional Hospital) ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ (Road Accident) ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು (Cardboard Pieces) ಬಳಸಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ (Social Media) ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಬಿಹಾರದ (Bihar) ಬೆಗುಸರಾಯ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರ ಸಂಜೆ ಹರ್ಸೈನ್ ಸೇತುವೆಯ (Harsain Bridge) ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ (Krishna Kumar) ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಗರ್ಹಪುರದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾವೊಂದು ಇವರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮುರಿಯಿತು (Severe Fracture). ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ‘ಡಯಲ್ 112’ (Dial 112) ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಂಜೌಲ್ ಸಬ್-ಡಿವಿಜನಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿದ ರೋಗಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ (Plaster Cast) ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ (Cardboard) ಅಟ್ಟೆಯ ಚೂರುಗಳನ್ನು ರೋಗಿಯ ಮುರಿದ ಕಾಲಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ (Bandage) ನಿಂದ ಸುತ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ (Viral Video) ಆಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶರಪಂಜರ!
ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (First Aid) ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಗುಸರಾಯ್ನ ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ (Sdar Hospital) ರೆಫರ್ (Refer) ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐವಿ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ (IV Drip) ನೀಡಲಾಯಿತಾದರೂ, ಕಾಲಿಗೆ 'ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್' (Plaster of Paris) ಕಟ್ಟು ಹಾಕಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ (Private Hospital) ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಂಜೌಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಅಭಿನವ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ (Abhinav Priyadarshi) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮೂಳೆ ಮುರಿದಾಗ (Fracture) ರೋಗಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು (Stabilise) ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ (Orthopaedic Doctor) ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ (Dresser) ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ :
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬೆಗುಸರಾಯ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ (Civil Surgeon) ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, 'ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಜರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ (Investigation) ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ವೈದ್ಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ (Medical Negligence) ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರದ ಈ ಘಟನೆಯು ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (Emergency Care) ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.