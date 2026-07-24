ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ₹5 ಉಳಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಗೆ, ಮಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆ: ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಮಗನಿಂದ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಪ್ರಯಾಣ..!

ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವೂ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ವೃದ್ಧ ತಂದೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ.

₹5 ಉಳಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ..!

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ಮಗ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು ನಿಭಾಯಿಸಲು ರಿಕ್ಷಾ ದರದ ₹5 ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವೂ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ತಂದೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ..!

ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಗ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರೈಲಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಗು ನೋಡುಗರ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.

"ಅಪ್ಪನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ"..!

ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಮಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. "ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದರು. ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ವಿಡಿಯೋ..!

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. "ಇದು ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು", "ಪೋಷಕರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮರೆಯದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು" ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಿಂತ ಪೋಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳೇ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸಾರುತ್ತದೆ.

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