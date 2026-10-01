ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಹಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಾಲಕನ ಬಳಿ ಊಟ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದ ಬಾಲಕ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಊಟವನ್ನೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಲಕನ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಚರಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆಯ ಗೇಟ್ ತಲುಪುವುದು ಅವರ ದಿನದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದರೆ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಾನವೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಮೀಪಿಸಿ ಊಟ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಬಾಲಕ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಬ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದು ತನ್ನ ಊಟವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ
ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು, ಅದನ್ನು ಹಸಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಊಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇಸರ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಆತ ಶಾಂತವಾಗಿ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ.
ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಬಾಲಕನಿಂದ ಲಂಚ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಯಾರೋ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವೀಯತೆ
ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಲಕನ ನಡೆಗೆ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಇಂತಹ ಸರಳ ಸಹಾಯದ ಮನೋಭಾವವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು, ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಊಟವನ್ನೇ ನೀಡಿರುವುದು ಆತನ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ
ಈ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಅಥವಾ ಭವ್ಯವಾದ ಸಹಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಬಾಲಕನ ಈ ನಡೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸರಳ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲು ತೆರಳುವ ಮುನ್ನವೇ, ಈ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ನಡೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ—ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಸಿವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವೀಯತೆ.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಬಾಲಕನ ಸರಳ ನಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.