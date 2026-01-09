ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಗನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಅಡಗಿರುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೆತ್ತವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಿನುಗಿನಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಮಗನೊಬ್ಬ, ಇಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಆ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮನಕಲಕುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.
ನನಸಾದ 'ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ'ದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮಗ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ @vishh.mms ಎಂಬ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆತಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ವಿಮಾನದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಭಾವನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆತ್ತವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ, ಮಗನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ, ಥಳಥಳಿಸುವ ಬೆಳಕುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪೋಷಕರು ಒಂದೆಡೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಆತಂಕವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವರು ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಆ ಹಿತವಾದ ನಗು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿತ್ತು. ಮಗನ ಮುಖದಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಂತಹ ನಿರಾಳತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಗೆದ್ದೆ ಮಗನೇ- ನೆಟ್ಟಿಗರ ಶ್ಲಾಘನೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. 'ಇದು ಕೇವಲ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲ, ಮಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆ' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದರೆ, 'ಸಹೋದರ, ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಶೂನ್ಯ, ನೀನು ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀಯಾ' ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹರಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದ ಕನಸು ಇದು!
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. 'ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಗಳ ಕನಸು ಕೂಡ ಹೌದು' ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುವುದೇ ಜೀವನದ ಪರಮ ಸುಖ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾರುತ್ತಿದೆ.