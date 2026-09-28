ಟೆಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು ChatGPT Astra ಬಳಸಿ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. AI ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪಾವತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ತಿರುಪತಿ ರೂಂ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ChatGPTಗೆ ಹೇಳಿದ ಟೆಕ್ಕಿ: ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಈಗ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆಯುವುದು, ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವುದು, ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ AI ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತಿರುಪತಿ ವಸತಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈರಲ್ AI ಪ್ರಯೋಗವೊಂದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
Instagram ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪವನ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ChatGPT Astraಗೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಳವಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ AI, TTD ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, AI ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ಹಲವು ಹಂತಗಳ ಕೆಲಸ TTD ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ AI ಏನು ಮಾಡಿತು?
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ Astra TTD ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಸತಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪವನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ, AI ತನ್ನ ಖಾತೆಯ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಕೊನೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪುಟದವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು AI ಸ್ವತಃ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾನು AIಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಪತಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು?
ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ (TTD) ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ತೆರೆದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಬ್ಯುಸಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ AI ಸ್ವತಃ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
AI ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ
ಈ ಪ್ರಯೋಗ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ, AI ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಿರುಪತಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ TTD ದೃಢೀಕರಣ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು Instagram ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೈರಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನೀಡಿದರೆ AI ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇಂತಹ AI ಟೂಲ್ಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಹೋಟೆಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.