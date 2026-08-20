ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ H-1B ವೀಸಾದಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಂದೋರ್ ಮೂಲದ ವಿನಯ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ, 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಫೋನ್ ಕರೆಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾಲಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನುಭವವು ಅವರನ್ನು 'ರೀರೌಟೆಡ್' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿನಯ್ ಮಹೇಶ್ವರಿಯವರ ಬದುಕು, ಕೇವಲ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಫೋನ್ ಕರೆಯಿಂದಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ಮೂಲದ ವಿನಯ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ H-1B ವೀಸಾದಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಒಂಟಿ ಕರೆ ಅವರ ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತು.
60 ದಿನಗಳ ಆತಂಕದ ದಿನಗಳು!
H-1B ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ಕೇವಲ 60 ದಿನಗಳ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಿನಯ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಅರ್ಜಿಗಳ ಮಹಾಪೂರ: ಅವರು ನೂರಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನಿರಾಶೆಯ ಮೌನ: ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರೂ, ವೀಸಾ ಅಧಿಕಾರದ (Work Authorization) ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೌನವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣ; ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಕ್-ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕಂಪನಿಯ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿನಯ್ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಉಳಿತಾಯ ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹಾದಿ!
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಅವರು B1/B2 ಸಂದರ್ಶಕ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ ವೇಗವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಲು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಆಶ್ವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ 'ಕೆಲಸದ ವಿನಿಮಯ' (Work Exchange) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಪರ್ಯಾಸ; ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ 'ಮ್ಯಾರಿಯಟ್' ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿನಯ್, ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾಪ್ ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು.
ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ; ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದಿನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡಿದವು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ H-1B ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಗಡುವಿನ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ವೀಸಾ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಪುಸ್ತಕ 'ರೀರೌಟೆಡ್' ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪುನರಾಗಮನ!
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಜಾಗೊಂಡ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತದನಂತರದ ಸವಾಲುಗಳು ಅವರನ್ನು 'ರೀರೌಟೆಡ್' (Re-routed) ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಅವರು, H-1B ವೀಸಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರ ಕಥೆಗಳು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದರೂ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ವಲಸೆ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ಜೀವನ ಹಂತಕ್ಕೆ ವಿನಯ್!
ಎಲ್ಲರೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ವಿನಯ್ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ವಿನಯ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.