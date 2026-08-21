ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸುವಾಸ್-ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದಂಪತಿ ಯುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದು, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ, ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
“ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ” ಎಂಬ ನೇರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ದಂಪತಿ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಕೇವಲ ಸಂಬಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಸುವಿಕೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ಸುವಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ದರ್ಶನಾ ಅಲಿಯಾಸ್ @darshanaconnects ಅವರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದೇಶದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸುವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಮಾತಾಗಿತ್ತು—“ಬರಬೇಡಿ.”
ತಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ಅಮೆರಿಕ ಸುಲಭ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು
ಸುವಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವಿತ್ತು—ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೂಡ ಭಾರತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಮೊದಲು ನೋಡುವುದು ಸಂಬಳ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹15-20 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ವಿದೇಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುವಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು—ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುವಾಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ “ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಲು ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಾರದೇ?
ದಂಪತಿಯ ಮಾತು ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು—ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಏಕೆ ಬರಬಾರದು?
ಇದಕ್ಕೆ ಸುವಾಸ್, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ.
ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೀಸಾ... ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ವೀಸಾ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವುದು ಸುಲಭದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ.
ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಡಿ
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಸುವಾಸ್ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಜೀವನದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದು. ವೀಸಾ ಆತಂಕ, ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ, ಸಂಗಾತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ, ಮಕ್ಕಳ ವೀಸಾ ಸ್ಥಿತಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ಪೋಷಕರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ—ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.